В подмосковном музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Свет между мирами»

30 мая в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» открывается выставка «Свет между мирами», организованная в сотрудничестве с фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставочный проект посвящен малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 20-30-х годов прошлого века и включает в себя работы из собраний Музея «Новый Иерусалим» и Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. Это первый за долгие годы межмузейный проект подобного масштаба, который позволит по-новому взглянуть на художественный процесс начала XX века.

На открытии выставки присутствовали заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, помощник Президента РФ Владимир Мединский, помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева и другие официальные лица.

«Значимость выставки в ее важнейшем вкладе в осмысление художественного наследия ХХ века. Это время, когда искусство пыталось осознать те социальные преобразования, которые происходили в обществе. Здесь представлены произведения модернизма 20-30 годов и каждое из них — это разнообразный язык и философия того времени. Все работы несут в себе что-то новое, приоткрывают некий занавес того, что нам, может быть, не было известно. Ценность выставки в том, что она родилась благодаря совместному сотрудничеству музея „Новый Иерусалим“ и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. Это не просто дипломатический шаг в сфере культуры, это наше стратегическое сотрудничество в гуманитарной сфере», — отметила зампредседателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Экспозиция произвела глубокое впечатление на высоких гостей историей произведений и контекстом: картины из Музея «Новый Иерусалим» и Музея им. И. В. Савицкого органично дополняют и продолжают друг друга, об этом красноречиво говорит их размещение в залах Музея.

«После просмотра выставки много позитивных эмоций. Такая глубокая идея, такие прекрасные работы, которые вдохновляют. И я хочу сказать спасибо за эту идею и прекрасную организацию. Это такой хороший культурный мост, который укрепляет связи между нашей страной и Узбекистаном. Хочу пожелать этой выставке, чтобы как можно больше людей ее посетило, вдохновилось, чтобы и дальше продолжалась совместная работа и в других городах России и Узбекистана», — сказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Также было отмечено, что межмузейный проект, без сомнения, привлечет большое количество посетителей, как ценителей искусства модернизма, так и любителей талантливой живописи не зависимо от жанра.

«Мне посчастливилось лет 7-8 назад присутствовать на открытии похожей в чем-то выставки в Пушкинском музее, Государственного музея из Нукуса и Пушкинского. Я знаю не понаслышке, какая была посещаемость. Сколько было удивленных посетителей. И, безусловно, после той выставки друзей узбекской культуры стало намного больше. Я уверен, что и после этой прекрасной выставки, которую нам посчастливилось открыть сейчас, друзей Узбекистана станет еще больше, потому что нас соединяют многовековые исторические связи, которые основаны на соседстве, уважении друг к другу, любви к общей культуре, к общему наследию. А теперь еще один прекрасный культурный мостик, как было сказано, который соединяет наши страны. И пусть этих мостиков, этих связей будет как можно больше», — рассказал помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

Одна из важнейших задач выставки «Свет между мирами» — способствовать укреплению и развитию российско-узбекского сотрудничества в области культуры и усилению социальных связей между нашими странами.

Помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева подчеркнула: «Сегодня мы с гордостью представляем шедевры из уникального собрания Нукусского музея, в котором находится одна из крупнейших коллекций русского авангарда в мире. Эта выставка — результат сотрудничества двух музеев: Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Витальевича Савицкого и российского Государственного историко-художественного музея »Новый Иерусалим». <…> Особенность выставки в том, что она обращена не только в прошлое — она говорит с нами и сейчас. Благодаря звуковым инсталляциям и пространственным решениям художники словно получили возможность „сказать своё слово“ современному зрителю. Отдельно хочу подчеркнуть значение этой выставки в контексте расширяющегося культурного диалога между Узбекистаном и Россией. Сегодня наши страны активно развивают сотрудничество, в том числе в сфере культуры, образования, креативной экономики и сохранения наследия. Мы реализуем совместные проекты, поддерживаем творчество, укрепляем инфраструктуру для культурных инициатив. Такие выставки становятся точками соприкосновения, живыми мостами между нашими народами».

В экспозиции представлены свыше 160 живописных и графических работ 40 ярких представителей модернизма, в числе которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие из коллекций Музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого.

«Рад, что за счет таких проектов благодаря музейному сотрудничеству и партнерству, удается открывать зрителям новые, малоизученные пласты искусства, достойные внимания и передающие важные этапы развития истории искусств в целом. „Свет между мирами“ раздвигает границы и ломает стереотипы, что выставки такого уровня — это прерогатива исключительно больших столичных музеев», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Собрания Музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого объединяет история «музейного строительства» — оба собрания формировались в условиях, когда многие произведения искусства оставались вне официального культурного поля. Именно благодаря И. В. Савицкому удалось собрать такую масштабную и уникальную коллекцию.

«Музей „Новый Иерусалим“ рад принимать в своих стенах работы из собрания Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого, коллекцию с которой наш музей роднят общие корни. Проект в полной мере можно считать беспрецедентным с точки зрения охвата творчества художников периода 1920-1930х годов и полноты экспозиции. Это культурное событие призвано сподвигнуть широкое профессиональное сообщество на более полное прочтение истории искусства первой половины ХХ века, дополнив страницы новыми именами художников между авангардом и соцреализмом», — добавила директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Экспозиция поделена на тематические разделы: «Мастера нового Востока», «Лица времени», «Метафизика 1920-1930-х» и «Открытие нового мира. Объединение „Цех живописцев“». Каждый из них отражает экспериментальный дух времени, сохраняя при этом уникальность авторских высказываний. Экспозиция сопровождается звуковыми инсталляциями — музыкой от классических произведений до сочинений советских композиторов 1920-1930-х годов.

В рамках выставки издается научный каталок, готовится к выпуску серия сувенирной продукции, сформирована программа мероприятий для посетителей разного возраста.

Кураторы выставки: руководитель художественного отдела музея «Новый Иерусалим» Людмила Денисова, искусствовед, концептолог и сценарист Елена Папченко, кандидат искусствоведения Надежда Плунгян, ведущий научный сотрудник художественного отдела музея «Новый Иерусалим» Лариса Черненилова. Научный консультант проекта — искусствовед, специалист в области русского искусства ХХ века Александр Балашов.

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