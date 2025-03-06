В подмосковном музее «Новый Иерусалим» откроется молодежный книжный клуб

7 марта состоится первая встреча молодежного книжного клуба «По диагонали», который открывается в музее «Новый Иерусалим», м. о. Истра, в рамках выставки Александра Лабаса «Невесомость». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Встречи клуба будут проходить в пространстве выставки работ Александра Лабаса «Невесомость». Темы встреч книжного клуба связаны с основными направлениями творчества художника. Они посвящены прогрессу, размышлениям о будущем, фантастическим произведениям о космосе. На примере книг Андрея Платонова, Евгения Замятина, Станислава Лема, Рэя Брэдбери, а также поэтических текстов участники поразмышляют о роли технического развития в жизни человека и о месте самого человека в мире, сравнят отрывки из художественных произведений с картинами Александра Лабаса. Занятия будут интересны молодым людям, которые любят мыслить, анализировать, высказывать свое мнение и выдвигать новые идеи.

Ведущими в литературном клубе станут молодые люди, которые сами в недавнем прошлом активно участвовали в интерактивных образовательных и научных музейных проектах Тимофей Коробкин и Денис Растворов. Они научат участников читать книги вдумчиво, мыслить и рассуждать.

Тимофей Коробкин стал автором экскурсии «Поэтическая прогулка по постоянной экспозиции» и фрагмента видеогида о саккосе «Деисус апостолом Андреем Первозванным». Денис Растворов так же принимал участие в создании музейного видеогида. Его авторству принадлежит фрагмент об иконе первомученика «Архидиакон Стефан». Ребята давно увлечены литературой, культурологией, искусством. Оба становились призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и мировой художественной культуре, оба планируют связать свою жизнь с литературоведением или искусствоведением.

Куратором проекта выступает ученый секретарь музея Арина Гундрова, победитель-наставник по работе с подростками Всероссийского проекта развития наставничества в музейной сфере.

Подробности и билеты на сайте музея «Новый Иерусалим». 16+

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