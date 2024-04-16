В подмосковном музее «Мелихово» 21 апреля покажут спектакль «Сон Каштанки»

В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 21 апреля пройдет спектакль «Сон Каштанки» по рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль рассказывает историю рыжей собаки, которая оказывается в доме «таинственного незнакомца». Актеры покажут для зрителей представление, в рамках которого будут ходить на ходулях, совершать трюки и показывать фокусы.

Начало спектакля в 12:00. Подробности можно узнать на сайте музея.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством выдающегося писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Здесь он прожил семь лет, очень плодотворно писал, возделывал свой сад и обустраивал имение. Сегодня в музее хранится много личный вещей Чехова и его семьи.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.