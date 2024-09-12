В подмосковном музее «Абрамцево» открылась новая выставка «Те самые вещи»

В выставочном зале «Поленовская дача» музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе проходит выставка «Те самые вещи», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На экспозиции представлены произведения, изображенные на мемориальных фотографиях семьи Мамонтовых. Гости смогут ознакомиться с мемориальными предметами, не вошедшими в постоянные экспозиции.

Проект завершится 6 октября, подробности можно узнать на сайте музея.

В собрании музея-заповедника «Абрамцево» содержится свыше 25 тыс. экспонатов. В эту коллекцию входят живописные и графические работы, иконы, скульптура, стекло и фарфор, декоративно-прикладное и народное искусство, фотографии, рукописи и редкие книги.

Как ранее сообщало Министерство культуры и туризма Московской области, более 120 тыс. редких и уникальных изданий хранятся в библиотеках Подмосковья.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.