В Подмосковье заработала тридцатая модельная библиотека

сегодня в 14:30

В пятницу отрылась Центральная библиотека м. о. Зарайск, обновленная в рамках областной программы по модернизации центральных библиотек. Это уже тридцатая модельная библиотека в регионе, а до конца года откроются еще две: в Раменском и Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ходе модернизации были отремонтированы помещения библиотеки, закуплена новая мебель, техника и оборудование.

В основу дизайн-проекта библиотеки положены 18 Культурных кодов Зарайска, что нашло отражение в оформлении помещения и в навигации.

Теперь библиотека представляет собой многофункциональное пространство, при обустройстве которого учли интересы различных групп читателей.

В холле появилась возможность для проведения мероприятий с использованием карты Культурных кодов и сенсорной панели. С помощью той же панели посетители могут войти в электронный каталог и на сайт библиотеки.

Читальный зал стал центром практического краеведения с уютными зонами для занятий и чтения.

В библиотеке появился класс виртуальной реальности, интерактивная трибуна, проектор световых инсталляций. Приобретены 16 обучающих профориентационных модулей для изучения профессий самостоятельно или с помощью привлеченных специалистов.

Помещения оборудовали телевизорами, современной аудиосистемой, интерактивными панелями для проведения образовательных и развивающих программ.

После модернизации в библиотеке начнется работа центра практического краеведения. В клубах виртуальной реальности реализуют программу профориентации. Для детей и взрослых откроют литературные и творческие мастерские, предусмотрены обучающие занятия по разным направлениям.

В ведомстве уточнили, что на следующий год в регионе запланирована модернизация еще восьми библиотек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.