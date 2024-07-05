сегодня в 15:28

В Подмосковье выдано разрешение на обследование здания мужского училища

Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужского училища, 1898–1900 гг., арх. А. А. Латков», сообщает пресс-служба ведомства.

Объект расположен по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 123.

В рамках выданного разрешения планируется проведение обследования конструкций памятника в виде шурфов и зондажей.

Первоначально в здании располагалось мужское реальное училище. После революции училище было переименовано в школу второй ступени. Позже школа была несколько раз переквалифицирована. В 1975 году здание было передано музею игрушки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.