В Мелихове стартует театральный сезон

сегодня в 14:00

Театральный сезон под открытым небом откроется 13 июня в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в муниципальном округе Чехов. По выходным артисты театра «Чеховская студия» представят спектакли и музейно-театральную программу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На усадебной территории музея-заповедника пройдут показы спектаклей по произведениям Антона Чехова и летняя комедийная программа «БРАК: PRO et CONTRA». Постановки будут идти под открытым небом в живописных декорациях Мелихова.

Зрители увидят спектакль Кирилла Лоскутова «Дядя Ваня», совместную работу Лоскутова с Артемом Баскаковым и Рустемом Фесаком «Психопаты», постановку Владимира Байчера «Дачный театр Антоши Чехонте», а также спектакль «Чехов. Чайка».

Начало вечерних спектаклей — в 19:00, возрастное ограничение 16+. Музейно-театральная программа будет начинаться в 15:00 и 17:00, 12+. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника.

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