В Подмосковье в июне пройдет литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

С 7 по 9 июня в государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина состоится масштабный праздник русского языка — литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проводившиеся ранее отдельные проекты «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ» в этом году объединились в один большой литературный фестиваль, чтобы сконцентрировать внимание любителей поэзии на «колыбели» великого русского поэта — Усадьбе Большие Вяземы.

«Александр Сергеевич Пушкин — один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. Его юбилейный 225-й день рождения мы решили отметить большим праздником поэзии и русского языка, объединившим сразу два наших региональных мероприятия под знаком великого поэта. Задумывая этот фестиваль, мы стремились заинтересовать как можно больше молодежи, поэтому программа фестиваля сочетает выступления и мэтров российской культуры, и молодых талантливых артистов, для которых фестивальная площадка — только начало большого творческого пути», — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Создание точки притяжения и условий для свободного самовыражения молодых талантливых авторов стало целью фестиваля. Мероприятие способствует актуализации поэтического искусства для читателей всех возрастов, соединяя классику и современность.

Основная программа фестиваля включает в себя художественные чтения известных российских актеров и поэтов, музыкальную, театральную и кинематографическую составляющие. Также в рамках «открытого микрофона» прочитать стихи смогут все желающие.

Хедлайнерами фестиваля станут народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, российские актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, российская певица и чтец Мария Мирай, грузинская певица и автор песен Меги Гогитидзе, а также театр «Русская песня» Надежды Бабкиной и ансамбль композитора и скрипача Алексея Айги «4΄33΄΄». Вести мероприятие будет поэт и радиоведущий Дмитрий Ленский.

Специальными вечерними мероприятиями фестиваля станут показ на большом экране под открытым небом премьеры этого года — художественного фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна, а также демонстрация мультимедийного светового шоу с проекцией на фасад главного усадебного дома.

Дополнительная программа фестиваля предложит гостям познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах и образовательных лекториях.

Атмосферу праздника на площадке фестиваля создадут фантазийные персонажи уличного театра «Сосферас», а также волшебный Шляпник — мастер иллюзий, дуэт диджея и инструменталистки, которые представят авторский музыкальный перформанс, дизайнерские арт-объекты и фотозоны. Для комфорта гостей на территории усадьбы предусмотрены фудкорты и зоны отдыха.

Организаторы фестиваля: Министерство культуры и туризма Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», ГАУК «Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина».

Партнер фестиваля — сеть книжных магазинов «Читай-город». Билеты можно приобрести на сайте.

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