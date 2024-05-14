В Подмосковье в июне представят первый театральный фестиваль «Учитель и ученики»

В подмосковном Ногинске с 14 по 19 июня пройдет театральный фестиваль «Учитель и ученики». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Проект подчеркнет роль наставничества в искусстве, важность передачи и сохранения театральных традиций, а также объединит разнообразные программы как для зрителей, так и для профессионалов театрального искусства — мастер-классы, спектакли, встречи с режиссерами, читки пьес, выставки и кинопоказы под открытым небом.

В мероприятиях фестиваля примут участие деятели кино и театра, в числе которых актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер и режиссер Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов и другие.

Основные события фестиваля пройдут на площадке Московского областного театра драмы и комедии, также фестивальные мероприятия состоятся на открытых городских площадках Ногинска — центральной городской фонтанной площади, в Центральный парк культуры и отдыха и других.

В 2024 году фестиваль будет посвящен жизни, работе и творчеству Петра Наумовича Фоменко — народного артиста РФ, основателя и художественного руководителя театра «Мастерская Фоменко» (с 1993 по 2012 г. г.) — мастера, воспитавшего целую плеяду артистов и режиссеров. Именно в Ногинском театре состоялась премьера дипломного спектакля Петра Наумовича Фоменко по пьесе Веры Пановой «Проводы белых ночей». В общей сложности Петром Фоменко создано более 60 спектаклей в разных театрах мира.

Фестиваль проводится Московским областным театром драмы и комедии при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках работы фестиваля запланировано 5 программ:

основная (показы спектаклей, читки),

образовательная (встречи, лекции и мастер-классы для молодых и начинающих артистов),

выставочная,

кинопрограмма (показ тематических фильмов под открытым небом),

концертная (творческие вечера, концерты).

В рамках основной программы фестиваля зрителям предстоит увидеть спектакли учеников Петра Наумовича Фоменко: «Женитьба Фигаро» (Москва) Кирилла Пирогова, «Предстоящее событие» (Ярославль) Сергея Пускепалиса, «Грезы» (Москва) И́вана Поповски, «С.суббота, В.воскресенье, П.понедельник» (Владикавказ) Елены Невежиной, «Лес» (Уфа) Николая Дручека, а также спектакль самого Петра Фоменко «Он был титулярный советник».

Большой объем работы запланирован в образовательной программе, участниками которой станут режиссеры и актеры школьных и молодежных театров, артисты муниципальных театров. Руководителем образовательной программы выступит Григорий Заславский. Педагогами — Юлия Пересильд, Роман Калькаев, Галина Тюнина, Олег Снопков, Вера Камышникова, Ирина Тульчинская.

Кинопрограмма будет включать в себя: фильм о Петре Фоменко, режиссерскую работу: «На всю оставшуюся жизнь» и актерскую работу в фильме «Черный монах» режиссера Ивана Дыховичного.

На фестивальных площадках состоятся концерты и тематические художественные выставки.

В экспертный совет фестиваля вошли Наталья Старосельская, Сергей Коробков, Нина Шалимова, Марина Тимашева, Анна Иванова, Ольга Зайчикова и студенты театроведческого факультета ГИТИС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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