В Подмосковье в Горках Ленинских пройдет программа к весеннему равноденствию

Фольклорную программу к Дню весеннего равноденствия проведут 21 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье. Гостей познакомят с крестьянскими традициями XIX века, научат делать обрядовых кукол и угостят праздничной выпечкой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» посетители услышат песни-веснянки, узнают об обычаях встречи весны и примут участие в мастер-классах. В программе — изготовление кукол-сорок из лыка и мартиничек из белых и красных ниток, а также участие в интерактиве «Кукла – не только игрушка» с обрядом «кликания весны».

«В День весеннего равноденствия по старинному поверью сорок птиц прилетают, весну на крыльях несут. Также Православная церковь вспоминает в эти дни о сорока мучениках, пострадавших за веру. Поэтому одним из главных обычаев встречи весны было выпекание «сорок» или «жаворонков» – печенья или сдобы в форме птичек. Птичек называли золотыми: их обмазывали медом, покрывали сусальным золотом и посылали родным. В Музее крестьянского быта мы подарим птичек гостям», — рассказала старший научный сотрудник музея-заповедника Наталья Буданова.

Маленьким посетителям расскажут, как в старину дети играли с «жаворонками», а взрослым раскроют секреты приготовления традиционной сдобной выпечки. Угощения для праздника подготовят пекари кафе «Усадьба Горки». Дополнительная информация размещена на официальном сайте музея-заповедника.

