В Подмосковье в Горках Ленинских откроют выставку о космосе

Выставка «Русский космизм и советский космос» откроется 20 мая в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье. В экспозиции представят личные вещи Сергея Королева, Юрия Гагарина и Алексея Леонова, а также редкие документы и произведения искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект объединяет философию русского космизма и историю советской космонавтики. Посетители увидят редкие издания трудов философов-космистов, чертежи, документы и фотографии, раскрывающие этапы освоения космоса. Среди наиболее ценных экспонатов — полотна объединения художников «Арамавелла» 1923–1930 годов и картины Алексея Леонова.

«Мы постарались провести значимую параллель между идеями Николая Федорова и Константина Циолковского и практическими достижениями Сергея Королева, Юрия Гагарина и Алексея Леонова», — объяснила куратор выставки, старший научный сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бочарова.

Проект направлен на популяризацию истории освоения космоса и осмысление философских предпосылок покорения Вселенной. Экспозиция размещена на площадке НКЦ «Музея В.И. Ленина», что подчеркивает связь темы с эпохой советских достижений. Партнерами выставки выступили ведущие музеи и архивы страны. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.