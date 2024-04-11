В Подмосковье утверждено охранное обязательство на церковь в деревне Морозово
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1823 года», расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Морозово, сообщает пресс-служба ведомства.
В 1682 году по указу патриарха стольнику О. Я. Тухачевскому дана грамота о строении деревянной церкви Успения Богоматери с приделом Николая Чудотворца. В 1715 году в селе было две деревянных церкви — Успения и Никольская. Существующая кирпичная церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена А.Ф. и К.Ф. Тухачевскими в 1823 году на участке, непосредственно примыкавшем к помещичьей усадьбе. В 1898 году церковь ремонтировалась: был вновь расписан храм, «исправлены» иконы, вызолочены иконостасы.
В 1930-е годы сняты колокола, а сама колокольня разрушена, иконы и утварь увезены в Дмитров. Помещение храма использовалось под склад зерна. В настоящее время от колокольни остался сводчатый нижний ярус, в его северной стене — лестница к колоколам.
Охранным обязательством устанавливаются обязательные требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав необходимых работ по его сохранению.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.