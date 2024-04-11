В Подмосковье утверждено охранное обязательство на церковь в деревне Морозово

В 1682 году по указу патриарха стольнику О. Я. Тухачевскому дана грамота о строении деревянной церкви Успения Богоматери с приделом Николая Чудотворца. В 1715 году в селе было две деревянных церкви — Успения и Никольская. Существующая кирпичная церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена А.Ф. и К.Ф. Тухачевскими в 1823 году на участке, непосредственно примыкавшем к помещичьей усадьбе. В 1898 году церковь ремонтировалась: был вновь расписан храм, «исправлены» иконы, вызолочены иконостасы.

В 1930-е годы сняты колокола, а сама колокольня разрушена, иконы и утварь увезены в Дмитров. Помещение храма использовалось под склад зерна. В настоящее время от колокольни остался сводчатый нижний ярус, в его северной стене — лестница к колоколам.

Охранным обязательством устанавливаются обязательные требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав необходимых работ по его сохранению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.