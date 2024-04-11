В Подмосковье утверждена граница территории усадьбы Клычковых

Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждена граница и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Клычковых»: главный дом, кон. XIX века, 1910 год; остатки тополиной рощи и луг, кон. XIX — нач. XX вв.» по адресу: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Дубровки, дом 24а, сообщает пресс-служба ведомства.

Усадьба Клычковых является уникальным образцом крестьянско-ремесленнической усадьбы конца XIX — начала XX вв. Усадьба имеет мемориальное значение, так как связана с жизнью и творчеством известного поэта Сергея Клычкова. Поэт жил в Дубровках с самого рождения до 1900 года, пока не уехал на учебу в Москву.

На первом этаже здания располагалась обувная артель, на третьем мансардном этаже была старообрядческая домашняя молельня, которая впоследствии уже в 1910-е годы стала творческой мастерской поэта. 19 июля 1992 года дом-музей С.А. Клычкова открыл свои двери для посетителей. В настоящий момент он является филиалом Талдомского историко-литературного музея.

Граница территории объекта культурного наследия с восточной стороны установлена по существующему ограждению территории, с южной, западной и северной сторон граница территории установлена с учетом охвата зеленых насаждений исторической тополиной рощи и луга. Защитная зона установлена на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.