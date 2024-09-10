В Подмосковье утверждена граница территории усадьбы «Грибаново»

Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждены граница и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Грибаново»: дом причта, вт. пол. XIX в.; хозяйственная постройка, сер. XIX в.; церковь Иоанна Предтечи, 1864–1886 гг.» по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Грибаново, улица Лесная, дом 3А, сообщает пресс-служба ведомства.

В Грибаново на протяжении третьей четверти XVIII — первой половины XIX века существовала деревянная церковь Иоанна Предтечи. Усадебный ансамбль начал складываться с середины XIX века, когда был возведен главный дом. С 1864 по 1886 годы длилось строительство каменной церкви во имя Иоанна Предтечи, одновременно с которой был возведен дом причта и сохранившаяся хозяйственная постройка.

В советское время главный дом был утрачен, церковь закрыта и заброшена. В период Великой Отечественной войны в 1941 году в деревне Грибаново шли активные боевые действия, из-за чего церковь сильно пострадала. В церкви имелись многочисленные утраты архитектурных элементов. До 1990-х годов храм стоял заброшенным. В 1990-е годы здание церкви было передано приходской общине верующих, после чего началось ее восстановление.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.