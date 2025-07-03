На фестивале «Луховицкий огурец» бесплатно раздадут 170 л рассольника

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В субботу, 5 июля, на площади у Дома культуры «Старт» и на территории парка имени Воробьева пройдет фестиваль «Луховицкий огурец», сообщили в пресс-службе городского округа.

Программа у фестиваля насыщенная — начнется с обеда и продолжится до вечера.

Изюминкой праздника станет приготовление и раздача «Луховицкого рассольника». Варкой займется команда Международного альянса кулинаров. Они же разработали рецепт блюда.

«Приготовление рассольника в казане на170 лначнется в 15.00 и завершится спустя 3 часа. С 18.00 начнется угощение зрителей. Суп раздадим бесплатно», — сказала художественный руководитель Дома культуры «Старт» Дарья Березина.

Фестиваль откроется в 14.00. С 15.00 начнется концертная программа. На уличной сцене ДК выступят Народный коллектив «Театр песни „Остров“ из Воскресенска, луховицкие группы „Славяне“ и „COVER“. Также с 15.00 стартуют семейная спортивно-развлекательная программа, мастер-классы, детские игры и развлечения.

«Еще участников праздника ждут дегустация огурцов, конкурсы, фотозоны, игры и подарки от партнеров фестиваля», — отметила Дарья Березина.

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