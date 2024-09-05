В Подмосковье утвержден режим использования объекта «Усадьба Волконских»

Город Электроугли был основан в 1956 году. Ядро города составили населенные пункты бывшей Васильевской волости Богородского уезда, в том числе село Каменка с находящейся там усадьбой Волконских (Окуловых). Село Каменка впервые упоминается в 1623 году при перечислении владений князя И. М. Милославского. В 1770 году становится имением обер-провиантмейстера М. Г. Окулова, при котором были возведены усадебный дом с четырьмя флигелями в стиле русской готики, а вокруг них устроен липовый парк.

В 1886 году усадьбу приобрел московский и богородский купец 2-й гильдии Петр Брунов. Брунов и его супруга приобрели и другие земельные угодья в этой местности. Новый владелец выстроил в парке, восточнее усадьбы, отдельный одноэтажный деревянный дом с флигелями. В 1900 году по инициативе Брунова, на земле, пожертвованной купцом П. Ф. Копейкиным-Серебряковым и расположенной к северо-востоку от усадьбы XVIII века (на расстоянии около 0,5 км) построена церковь Святой Троицы. В 1898-1910-х гг. в деревянном усадебном доме рос внук Петра, Николай Брунов, впоследствии ставший известным историком архитектуры и искусствоведом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.