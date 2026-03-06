В Подмосковье утвердили охрану памятника Иванову во Фрязино

Охранное обязательство на памятный знак Герою Советского Союза Ивану Иванову утвердили во Фрязино на проспекте Мира. Документ закрепляет требования к сохранению объекта культурного наследия регионального значения и обязанности собственника по его содержанию, сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области.

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство собственника объекта «Памятный знак в честь летчика-истребителя, Героя Советского Союза Иванова И.И. (1909–1941 гг.), 1966 г.». Мемориал расположен во Фрязино на проспекте Мира и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Документ устанавливает требования по сохранению памятника и определяет обязанности по его содержанию, обеспечению сохранности и недопущению повреждений. Эти меры направлены на поддержание мемориала в надлежащем состоянии и сохранение его исторической ценности.

Иван Иванович Иванов — советский летчик-истребитель, удостоенный звания Героя Советского Союза за мужество и самоотверженность. Он погиб 22 июня 1941 года при выполнении боевого задания в первый день Великой Отечественной войны. Его подвиг стал символом героизма советских авиаторов, защищавших страну в начале войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.