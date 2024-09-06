В Подмосковье утвердили охранное обязательство на объекте усадьбы «Липицы»

Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба „Липицы“: церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с часовней, 1735 г., XIX в.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, село Липицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство каменной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенной на высоком правом берегу реки Оки в селе Липицы, начато владельцем села графом Г. И. Головкиным. Освещена церковь при его сыне (М.Г. Головкине) в 1735 году. Памятник принадлежит к немногочисленному кругу храмов, созданных в период царствования императрицы Анны Иоанновны. В 1853 году была выстроена новая колокольня, на одну оконную ось увеличена трапезная. В 1881 году на средства прихожан произвели ремонт, в трапезной устроили северный Никольский придел. В конце XIX века в храме исполнены стенные росписи и поновлены иконостасы. В советское время церковь была закрыта, верхние ярусы колокольни и завершение храма демонтировали, внутри установили межэтажные перекрытия. Здание использовалось под клуб совхоза «Заокский». В 1990-х гг. храм вернули верующим.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.