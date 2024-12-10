В Подмосковье стартует выставка «Красавицы русской наряд» 13 декабря

В Ступинском историко-краеведческом музее в рамках проекта «Зима в Подмосковье» откроется выставка «Красавицы русской наряд» 13 декабря (6+), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетители смогут погрузиться в мир женской моды конца XVIII — начала XX веков и увидеть подлинные наряды, принадлежавшие нашим предкам.

Экспозиция, насчитывающая около 100 предметов, предоставлена Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.

Гости выставки увидят образцы праздничного женского костюма: бархатные и атласные сарафаны, изысканные кокошники и сороки, украшенные золотым шитьем, а также уникальные аксессуары — серьги, перстни и шелковые платки.

Одной из главных достопримечательностей выставки станет редкий экземпляр шелковой «канаватной фаты» XVIII века. Это головное украшение позволит посетителям представить себе, как выглядели модницы нескольких веков назад.

Выставка «Красавицы русской наряд» — не просто демонстрация старинных нарядов. Это путешествие во времени, которое позволит посетителям узнать о традициях русской одежды, о вкусах и предпочтениях предков.

Выставка будет работать до 26 января 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.