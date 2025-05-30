В Подмосковье стартует прием заявок на конкурс рисунка «Первые в космосе»

В международный день защиты детей стартует прием заявок на тематический конкурс рисунка «Первые в космосе» в рамках астрономического фестиваля «Брюсовы горизонты» в Лосино-Петровском. Конкурс рисунка проводится с целью раскрытия творческого потенциала детей и молодежи Подмосковья в возрасте от 7 до 17 лет, повышения интереса к изобразительному искусству, выявления знаний и кругозора участников по космической тематике. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Прием работ осуществляется с 1 июня 2025 года по 7 июля 2025 года включительно на официальном сайте фестиваля брюсовыгоризонты.рф.

Подать заявку можно в следующих номинациях:

«Человек в космосе» — работа должна содержать изображение человека (людей), совершивших открытия в области астрономии или космонавтики;

«Вперед к звездам!» — работа должна содержать изображение космических тел, спутников, ракет или галактик;

«Космическое Подмосковье» — работа должна отражать достижения Московской области (ее жителей, уроженцев) в области космонавтики или астрономии.

Лучшие работы будут размещены на уличной выставке на площадке фестиваля в Парке культуры и отдыха Лосино-Петровского. Условия участия в конкурсе рисунка «Первые в космосе», а также информация о фестивале «Брюсовы горизонты» на сайте брюсовыгоризонты.рф.

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Грантовой поддержке Движения Первых.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

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