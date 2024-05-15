В Подмосковье стартует конкурс театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья»

сегодня в 12:31

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии объявил старт муниципальному этапу конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья». В этом году тема конкурса — «Мусор — не отходы», сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, конкурс позволяет повысить уровень экологической культуры подрастающего поколения, сформировать у детей бережное отношение к природе и окружающей среде.

«Кроме того, посредством проведения мероприятия мы поощряем талантливых школьников и поддерживаем творческий потенциал педагогов», — добавил он.

Конкурс проводится в два этапа — муниципальный и региональный, по трем номинациям:

лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический спектакль;

лучший драматический спектакль;

лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль.

«С 15 мая стартует муниципальный этап конкурса, он продлится по 15 августа. Далее пройдет региональный этап, в рамках которого жюри определят победителей и призеров. Планируем провести церемонию награждения не позднее 1 декабря. В рамках нее пройдет показ театральных постановок, занявших в конкурсе призовые места», — сказал Владимир Шапкин.

Условия участия в конкурсе



К участию в конкурсе допускаются обучающиеся в образовательных организациях Московской области (с 6 до 24 лет). Численность коллектива, принимающего участие в конкурсе, — от 5 до 15 человек.

Театральная постановка должна раскрывать:

проблему роста объемов образования отходов и, как следствие, увеличения неблагоприятной нагрузки на природу и ухудшения условий жизни человека;

необходимость бережного отношения к вещам как способу сокращения отходов;

придание «второй жизни» вещам, необходимость их повторного использования и переработки;

опасность разного вида отходов и необходимость их правильной утилизации;

проблему загрязнения отходами окружающей среды и образования несанкционированных свалок.

Продолжительность театральной постановки не должна превышать 15 минут.

Один творческий коллектив может представить только одну театральную постановку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.