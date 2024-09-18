В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в фестивале «Мелиховская весна»

Оргкомитет международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявляет о старте приема заявок на участие в юбилейном XXV фестивале в подмосковном Мелихове, который пройдет с 23 мая по 1 июня 2025 года. Подать заявку можно до 17 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области с 2000 года проводит Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в усадьбе всемирно известного писателя.

К участию в фестивале приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям А. П. Чехова или о самом авторе.

Также у фестиваля есть традиционная специальная программа «Чехов+», представляющая постановки по произведениям еще одного автора. На фестивале 2025 года в нее войдут спектакли по произведениям У. Шекспира.

Спектакли фестиваля играются на нескольких площадках: в театральном дворе мелиховской усадьбы А. П. Чехова, на большой открытой сцене в ее центральной части и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Также постановки могут быть адаптированы для показа в других пространствах музея-заповедника писателя.

«Мелиховская весна — старейший российский театральный фестиваль. За четверть века в нем приняли участие более 200 театров из 23 стран. Чехова, жившего в подмосковном Мелихове, хорошо знают не только в России, его сюжеты и герои понятны людям, говорящим на разных языках. Уверен, что юбилейный 25-й фестиваль получится ярким, соберет в своей афише театральные коллективы со всего мира и в очередной раз позволит убедиться, что культура не имеет границ, а произведения Антона Павловича Чехова, ставшие мировым достоянием, актуальны в любое время», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

При подаче заявки на участие необходимым условием является предоставление видеозаписи спектакля и подробные сведения по позициям, обозначенным в анкете-заявке (ссылка).

Заявки принимаются до 17 ноября 2024 года по электронной почте mel-vesna@mail.ru.

Исполнительный директор фестиваля «Мелиховская весна» Алексеева Елена Геннадьевна, +7-905-778-42-65.

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