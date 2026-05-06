В Подмосковье стартовал прием заявок на фестиваль танца

В Московской области начался прием заявок на II фестиваль «Область танцевальных культур», который в 2026 году объединит танцоров уличных направлений со всей России. Подать заявку можно на сайте областьтанца.рф, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль организует АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке регионального министерства культуры и туризма. Впервые проект прошел в 2025 году и собрал более 36 тыс. зрителей. Тогда участие принимали танцоры в стилях брейкинг и хип-хоп, а в этом сезоне к ним добавлены паппинг и хаус.

«В прошлом году в проекте могли принять участие только танцоры в стиле «брейкинг» и «хип-хоп», а в этом году фестиваль расширяет область танцевальных культур: к участию также приглашаются танцоры направления «паппинг» и «хаус». Кроме того, теперь за звание лучших смогут побороться танцоры со всей России», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Отборочные этапы пройдут 6 и 7 июня на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске и в парке культуры и отдыха в Лобне. Участники выступят в номинациях по брейкингу для разных возрастов, в формате 2х2 среди взрослых, а также в категориях «Хип-хоп 1х1», «Хаус 1х1» и «Паппинг 1х1». Впервые состоится битва школ Подмосковья — самая массовая номинация для региональных студий и команд.

Финал фестиваля пройдет 6 сентября в формате гала-концерта. Победители представят Россию на чемпионате мира WFADS, турнире Top of the Country 2026 в Нингбо и фестивале Summer Dance Japan в Осаке. В прошлом году финалисты проекта выступили на международных соревнованиях в Дубае, Японии и Китае, где завоевали серебряные награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.