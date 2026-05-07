Команды из Апрелевки и Вереи победили в слете в Наро-Фоминском округе

Муниципальный этап Всероссийского слета «Школа безопасности» прошел 5 мая на КСК «Нара» и в Центральном парке Наро-Фоминска. Победителями стали команды из Апрелевки и Вереи, которые представят Наро-Фоминский округ на областном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие 12 школьных команд. Ребята демонстрировали теоретические знания и практические навыки в полевых условиях. На каждом этапе требовались слаженность, быстрота и четкость действий.

Участники прошли поисково-спасательные испытания, пожарную эстафету, этап по спасению на воде, выполнили силовые упражнения, вязали туристические узлы и оказывали первую помощь. По словам школьников, задания оказались сложными, но интересными.

В младшей группе победила команда «Верность» Апрелевской школы №1 под руководством Светланы Дворник. В старшей группе первое место заняла команда «Верея-1» Верейской школы №1, которую подготовила Галина Галахова. Теперь команды готовятся к участию в областных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.