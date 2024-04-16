В Подмосковье стартовал конкурс детских рисунков «Это моя семья»

Региональный конкурс детских рисунков «Это моя семья» проходит по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и приурочен к Году семьи. Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте с 7 до 16 лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

«У нас в Подмосковье столько замечательных семей — больших и не очень, спортивных, творческих, увлеченных, есть профессиональные семейные династии, в том числе военные, есть многонациональные и многопоколенные семьи. Нашим детям точно есть, чем гордиться и что рассказать о своих родных и близких. Мы надеемся получить рисунки из самых разных уголков Подмосковья», — сказала инициатор конкурса Ксения Мишонова.

Согласно положению, детские рисунки будут приниматься в трех номинациях.

К участию в конкурсе в номинации «Семейная традиция» принимаются рисунки, посвященные теме традиционных семейных ценностей, семейному досугу, преемственности поколений.

В номинации «Спортивная семья» могут участвовать работы, посвященные семейным спортивным занятиям, закаливанию, туризму.

Посостязаться в номинации «Большая семья» смогут рисунки, посвященные фантазиям на тему многодетной и многопоколенной семьи, работы, отражающие быт и повседневную жизнь больших семей.

«Тема семьи очень широка, здесь точно есть, где развернуться. Ведь семья — это не только семейные обеды, путешествия или прогулки. Это и чтение перед сном, и ожидание пополнения, и семейные реликвии, совместный труд, например, на даче. Будет здорово, если работы участники сопроводят небольшим письмом, в котором расскажут о своей семье и поделятся предысторией, вдохновившей их на сюжет рисунка. Так каждая работа наполнится особым смыслом для зрителей», — поделилась Мишонова.

Все поступившие на конкурс «Это моя семья» работы будут опубликованы для ознакомления на официальной странице подмосковного детского уполномоченного во «ВКонтакте», где пройдет голосование и определятся финалисты конкурса. Победители, которых выберет жюри, получат призы.

Ознакомиться с положением о конкурсе и его условиями можно на официальном сайте подмосковного детского уполномоченного.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.