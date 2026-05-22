В Подмосковье стартовал фестиваль «Мелиховская весна»

XXVI международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» открылся 22 мая в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов. В течение десяти дней коллективы из шести стран представят более 20 спектаклей по произведениям Чехова и о нем, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль продлится до 31 мая и пройдет на четырех площадках. В 2026 году в оргкомитет поступили заявки от 103 театров из 13 стран, в итоговую программу вошли 25 спектаклей. Постановки представят коллективы из России, Вьетнама, Туркменистана, Сербии, Абхазии и Республики Беларусь.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что «Мелиховская весна» остается одним из старейших театральных форумов страны и ежегодно расширяет международную географию.

«Это говорит о безграничной и объединяющей силе культуры. Мы наблюдаем, что интерес к русским писателям не ослабевает. Чехова знают, Чехова ставят и продолжают изучать во всем мире», — подчеркнул Кузнецов.

Главной пьесой фестиваля в этом году стал «Дядя Ваня», написанный в Мелихове 130 лет назад. Спектаклем открытия стала постановка Малого драматического театра — Театра Европы в режиссуре Льва Додина. В прошлом году театр представлял на фестивале «Чайку», и зрители смогут увидеть своеобразный мелиховский диптих режиссера.

«Что-то мистическое есть в этом месте. Самое главное — это, конечно, чеховский воздух», — сказал Лев Додин.

В рамках спецпрограммы «Чехов+» покажут спектакли по произведениям Михаила Булгакова к 135-летию со дня его рождения. 27 мая на открытой сцене представят «Зойкину квартиру», а 29 и 31 мая зрители увидят «Дни Турбиных» в постановках театра «ФЭСТ» и театра «МОСТ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.