В Подмосковье состоятся встречи с поэтом Евгением Чигриным в сентябре и октябре

В рамках турне «Встреча с писателем» в подмосковных библиотеках Губернская библиотека организует серию встреч читателей с поэтом Евгением Чигриным, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Евгений Чигрин — один из наиболее ярких современных поэтов, писателей, эссеистов, автор «Литературной Газеты», член Международного Пен-клуба и Союза писателей Москвы, Лауреат Горьковской литературной премии в поэтической номинации за книгу стихотворений «Неспящая Бухта» (2014), многократный дипломант областной премии Р. И. Рождественского и многих других. Его книга «Болотный огонь» вошла в шорт-лист Национальной премии «Книга Года- 2024» по версии жюри Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и получила диплом финалиста. Всего на премию было выдвинуто более 1200 книг российских авторов. Стихи Евгения Чигрина опубликованы в журналах «Новый мир», «Дружба Народов», «Континент», «Звезда», «Нева», «Арион», «Интерпоэзия», «Вестник Европы», «Юность», «Зарубежные записки» (Германия) и в других литературных журналах и альманахах. Его стихи переведены на многие европейские и восточные языки, всего на 21 язык мира. Поэт принимал участие во многих поэтических фестивалях в России и за рубежом. Живет Чигрин в Красногорске.

Встречи с поэтом намечены на 26 сентября в городской библиотеке им. А. С. Горловского в Сергиевом Посаде, 2 октября в Центральной библиотеке Истры. Далее запланированы вечера в Коломне и в Губернской библиотеке г. о. Королев. Возможны изменения.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что Губернская библиотека проводит «Встречи с писателями» с 2018 года. В библиотеках области проходят встречи в формате паблик-ток: писатели и поэты рассказывают о творчестве, отвечают на вопросы, проводят автограф-сессии. Такие встречи очень популярны не только у читателей — их активно посещают участники литературных объединений региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.