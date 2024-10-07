В Подмосковье состоялся V открытый фестиваль народного творчества «Зарайчаночка»

В фестивале приняли участие более 25 мастеров народного искусства, солистов и песенных коллективов из Луховиц, Серебряных Прудов, Каширы и Зарайска.

Зарайцы и гости города смогли насладиться выставкой народных костюмов, созданных талантливой мастерицей: праздничных, повседневных, рабочих и обрядовых. Тематическая игровая программа по мотивам фольклора Зарайского уезда Рязанской губернии добавила яркости этому празднику.

Также на фестивале можно было послушать лекцию о жизни и творчестве Раисы Васильевой и принять участие в мастер-классах по изготовлению обрядовых кукол.

Гости и участники фестиваля смогли прикоснуться к жизни наших предков, открыв для себя сокровенные тайны и законы красоты народного искусства земли Зарайской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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