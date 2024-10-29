В Подмосковье состоится Всероссийская акция «Ночь искусств»

3 и 4 ноября государственные музеи Подмосковья присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая в этом году посвящена Дню народного единства и пройдет под девизом «Россия объединяет». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

К этому событию подмосковные музеи подготовили выставки, экскурсии, концерты, мастер-классы, литературные беседы и другие мероприятия.

Так, в Серпуховском историко-художественном музее для посетителей подготовили насыщенную программу с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, познавательной викториной по истории Серпухова, авторской экскурсией «Тайны старого особняка», которая познакомит гостей с историей основного здания музея — особняка купцов Мараевых, творческими занятиями. Кульминацией дня станет иммерсивный вечер «Утром деньги — вечером стулья», объединивший различные виды искусств.

Музей-заповедник «Усадьба „Мураново“» отметит этот день спектаклем «А. Чехов. Рассказики» в постановке мытищинского театра ФЭСТ.

В музее-заповеднике П. И. Чайковского до позднего вечера посетителям бесплатно будут доступны выставочные проекты музея «П. И. Чайковский. Симфония „Жизнь“» и «Елена Образцова. Жить — значит петь». Там также состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора и ряд уникальных мероприятий, подготовленных специально к «Ночи искусств»: тематическая экскурсия «Вся Италия в одном кабинете», семейная квест-игра «Все искусства в гости к нам», детская игровая программа «Сказки ученого кота». Завершат вечер одноактные балеты «Шопениана» и «Анна Каренина» Московского областного государственного академического театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» ждет гостей в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». Днем там состоится экскурсия «Реликвии потомков Пушкина в Лопасне», где можно будет увидеть мемориальные предметы, поступившие от семей потомков поэта и их окружения из России, Бельгии, Германии и Франции и услышать истории о судьбе этих раритетов. Для детей подготовлена программа «Сказки о царе Салтане…» Посетители смогут принять участие в мастер-классах по созданию броши и бальным танцам, принять участие в творческой встрече с кинорежиссером Андреем Железняковым и послушать классическую музыку на концерте «Любимая классика».

Музей-заповедник А. С. Пушкина приглашает гостей на обзорные экскурсии по усадьбе Вяземы и на новую программу — квест-экскурсию «Сокровища Вязем», где участники пройдут по определенному маршруту с виртуальным Пушкиным, погружаясь в историю усадьбы Вяземы, ответят на вопросы, накопят баллы и получат призы. Также посетителей в Вяземах ждет концерт классической музыки «Венский букет» с участием В. Семянникова (скрипка) и Л. Остроушко (фортепиано). Юные гости смогут поучаствовать в музейном образовательном занятии «Волшебный мир героев народных сказок». 4 ноября там пройдут литературный вечер «Неспешные чтения в русской усадьбе» и концерт «Метаморфозы фортепиано».

Звенигородский государственный музей-заповедник приглашает посетителей на «Ночь искусств» в Звенигородский манеж на творческую программу «Зажги свою звезду над Звенигородом!», где каждый желающий сможет разместить свою звезду на изображении ночной улицы города. Гостей также ждет литературно-музыкальная экскурсия «От Айвазовского до Чайковского. Музыка пейзажа великих художников» по выставке «Преображенная природа. Пейзаж XIX-ХХ веков из собрания Русского музея», бесплатное посещение экспозиции «Звенигород. От земли до неба» и встреча со звенигородским художником Александром Волковым.

В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в рамках акции «Ночь искусств» в усадьбе Боблово состоится концерт фортепианной музыки «Пусть музыка звучит всегда!», а в Шахматове ждут гостей на мастер-класс «Сувенир из Шахматова».

Эти и многие другие мероприятия ждут жителей и гостей Подмосковья в «Ночь искусств», 3 и 4 ноября. Более подробную информацию смотрите на сайтах и в соцсетях музеев.

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