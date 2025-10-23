В Подмосковье состоится Всероссийская акция «Ночь искусств»

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, «Ночь искусств» пройдет 2 ноября. Посетителей ждут музыкальный перформанс пианистки из Китая Цзыцин Цзэн «Бетховен. Вселенная», музыкальная программа «Чехов и музыка», выступление квартета им. А. А. Алябьева Московской областной филармонии, лекция по живописи и мастер-класс от члена Союза художников России и победителя Дельфийских игр Антона Чубакова, а также лекция «Тайные смыслы в посланиях скульпторов» и мастер-класс по лепке от художницы Елены Милейко.

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину подготовил насыщенную программу мероприятий, посвященных доброте, творчеству и наследию великого композитора. Для юных гостей пройдет игровая программа «Жизнь дана на добрые дела» с викторинами и играми, основанными на детских письмах и воспоминаниях о П. И. Чайковском. Старших посетителей ждет мастер-класс по созданию ароматов, вдохновленных фортепианными пьесами Чайковского из цикла «Времена года», театрализованная экскурсия по дому композитора, которая перенесет гостей в XIX век, квест-игра «Все искусства в гости к нам», экскурсии по выставке «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь» и концерт ансамбля АРТ-КОЛЛАЖ «Планета Голливуд».

В «Ночь искусств» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», Пушкинский г. о., выставочный зал музея и усадебный парк будут работать до 21:00. Вход в парк, квест по парку и вход на выставку «Поэзия мурановских пейзажей» после 16:00 будут бесплатными для всех посетителей. Также гостей ждет уникальная сумеречная экскурсия по Главному усадебному дому с директором музея Александром Богатыревым и потомком поэта Федора Тютчева Василием Бегининым, концерт гитариста-виртуоза Сергея Дедова и певицы Ирины Сук, специальная костюмированная экскурсия с Мариной Астафьевой, которая познакомит с экспозицией усадебной кухни через русские обряды, обычаи и традиционные ритуалы, театрализованная программа «Мистическая прогулка. Призраки старой усадьбы» и усадебный квест «Квест номер 1»“.

Серпуховский историко-художественный музей, г. о. Серпухов, приглашает бесплатно посетить особняк А. В. Мараевой, выставку «Андреевская осень 2025» в галерее «Каретный сарай» (без экскурсионного обслуживания), презентацию выставки «Огнем очищенные, не руками творенные…» в Покровской старообрядческой церкви, творческую встречу с фотографом Алексеем Назаровым в рамках фестиваля «Андреевская осень 2025», встречу и мастер-класс «Лаборатория воспоминаний» от практикующего психолога Ирины Савицкой, встречу и мастер-класс «Искусство НЕ быть собой» от режиссера Екатерины Айсовой. За плату будут доступны интерактивная программа в комплексе на Сенной (бывший Музей печати), экскурсии по выставкам «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», «Русское искусство XVII–XIX вв.», «Вечный капитал Анны Мараевой», «Православные древности Серпуховского края», интерактивные экскурсии для детей «Малыши, скорей в музей!» и «Море волнуется раз», тематическая экскурсия в Покровскую старообрядческую церковь, а также интерактивные занятия «Сказочная гжель» и «Барыня-сударыня». Вечером состоится иммерсивная программа «имМОРсив» по выставке «Море великих. От Айвазовского до Кандинского».

В музее-заповеднике А. С. Пушкина, Одинцовский г. о., посетителей 3 ноября ждут театрализованная экскурсия по усадьбе Вяземы «В гостях у князей Голицыных», концерт скрипичной музыки «Звенит осенняя прохлада…», обзорные экскурсии «Дворянская усадьба Вяземы — историко-литературное путешествие». На следующий день в рамках акции состоятся занятие для детей «Чудесный мир пушкинских сказок», которое проведет историк, ведущий методист музея-заповедника Ирина Хоцанова, чтение с комментариями драмы А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» из цикла «Маленькие трагедии» в рамках цикла «Неспешные чтения в русской усадьбе», концерт-лекция «Диалоги эпох: от барокко до джаза», обзорные экскурсии «Дворянская усадьба Вяземы — историко-литературное путешествие». В оба дня пройдут олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» и виртуальная квест-экскурсия «Сокровища Вязем».

В музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, Рузский м. о., к акции «Ночь искусств» подготовили мероприятие «Подвиг во имя Отечества: историческая память народа». Посетителей ждут интерактивная программа-лекция «Зоя: символ народного единства», квиз «Народы-победители» и мастер — класс «Шепот истории».

Посетители музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока, г. о. Солнечногорск и г. о. Клин, в «Ночь искусств» смогут ознакомиться с экспозициями усадеб Шахматово и Боблово с помощью «Квеста-путеводителя». В усадьбе Шахматово пройдет квест «Яблочное варенье» и поэтическая прогулка «О, Русь моя!». Усадьба Боблово приглашает на интерактивное занятие для детей «Метрология», лекцию-экскурсию, приуроченную к 160-летию покупки усадьбы Боблово, показ фильма о Д. И. Менделееве. Кроме того, в усадьбе Боблово 8 ноября состоится фортепианный концерт, также приуроченный к акции «Ночь искусств», «Калейдоскоп мелодий», в котором прозвучат известные мелодии из кинолент и композиции, любимые многими поколениями. Музыку исполнит Анна Гуцева, концертмейстер, педагог, солист, лауреат международных конкурсов, член Российского музыкального союза.

В «Ночь искусств» Коломенско-Зарайский музей-заповедник, г. о. Коломна и м. о. Зарайск, подготовил для гостей творческие мастерские по созданию цветов из лент «Цветочная феерия» и «Флористический этюд», на которой участники познакомятся с основными принципами гармоничного сочетания цветов и создадут растительную композицию из полимерной глины. Также состоятся презентация книги зарайского поэта Николая Невского «За Раем», интерактивная программа «Отдых служилого человека в XVII веке», паблик-ток «Зарайск в XVII веке» с директором музея, заслуженным работником культуры Московской области К. В. Кондратьевым и историком, кандидатом исторических наук, сотрудником Российского государственного архива древних актов О. А. Курбатовым, танцевальная программа «Звуки средневековья», квест по выставке «Искусство в поиске. Цвет и форма», концерт-импровизация «Знакомые мелодии», тематическая экскурсия по экспозиции «Западноевропейское искусство», театрализованная программа «Как зарайская Матрена к императрице ездила».

В Звенигородском музее-заповеднике, Одинцовский м. о., в рамках «Ночи искусств» с 18:00 до 19:00 можно бесплатно сходить на выставки «Звенигород. От земли до неба» и «Среда обитания. Живопись, скульптура и графика А. А. Волкова», которая продлила свою работу на время акции, посетить экскурсию в темноте «Искусство не спит» и принять участие в «Звенигородском квизе». Кроме этого, музей организует вечернюю экскурсию по историческому центру города «Звенигород в сумерках». В этот день Манеж будет работать с 14:00 до 23:00.

Музей «Новый Иерусалим», м. о. Истра, в «Ночь искусств» сделает с 17:00 до 21:00 бесплатным посещение всех экспозиций (без экскурсионного обслуживания). С 17:00 до 20:00 бесплатно открывает свои двери для юных посетителей Детский центр «Экспонариум». Гостей музея также ждут квест «Дружба народов» и арт-медитация по выставке «Свет между мирами», интерактивная программа «Дорогой предков» в разделе постоянной экспозиции «Война. Победа. Память», музейные занятия «Дикие однолюбы» и «Без меня народ неполный» в Детском центре «Экспонариум», лекция «Личные вещи патриарха Никона: от реставрации к экспозиции», интеллектуальная игра — музейный квиз.

Подробная информация о мероприятиях «Ночи искусств» в государственных музеях Подмосковья размещены на сайтах и в социальных сетях учреждений. Мероприятия рассчитаны на возраст 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.