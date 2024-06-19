В Подмосковье состоится III фестиваль науки и искусств «Менделеев» 22 июня

В усадьбе Боблово государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в городском округе Клин 22 июня пройдет III фестиваль науки и искусств «Менделеев». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа мероприятия предназначена для школьников, абитуриентов, студентов и их родителей, а также педагогов. Для гостей подготовили лекции и доклады, которые презентуют ученые, преподаватели ведущих естественно-научных российских вузов и сотрудники музеев, связанных с химией и именем Менделеева.

Помимо этого, на фестивале пройдут викторины и экскурсии, а также театральная постановка «Барышня-крестьянка». Завершением программы станет открытие новой экотропы «Бобловский парк».

Начало программы в 11:00. Подробности на сайте музея-заповедника. Возрастное ограничение 0+.

Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока объединяет три подмосковные усадьбы — Шахматово, Тараканово и Боблово. В усадьбу Боблово Менделеев приезжал каждое лето вместе с семьей. При этом ученый именно здесь ставил свои сельскохозяйственные эксперименты, а также создал ландшафтный парк, куда завез экзотические растения. Сегодня в музее хранятся личные вещи Д. И. Менделеева, его семьи и коллекция предметов крестьянского быта.

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Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.