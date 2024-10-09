В Подмосковье рассказали об истории возникновения фестиваля «Мелиховская весна»

Уже больше двадцати лет подряд в усадьбу А. П. Чехова в Мелихове съезжаются театральные труппы со спектаклями по его произведениям, чтобы принять участие в Международном театральном фестивале «Мелиховская весна». Каждый год на фестивальной сцене выступает Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Это стало хорошей традицией, и не случайно. Ведь именно с гастролей Липецкого театра в Мелихове началась история фестиваля. Все началось в 1982 году, когда в Мелихове побывал главный режиссер Липецкого театра Владимир Пахомов. Проникшись атмосферой чеховской усадьбы, он решил воплотить в жизнь новую форму театральной постановки — сыграть «Чайку» на пленэре, в естественных декорациях. Летом 1982 года спектакль состоялся. Актеры Липецкого театра сыграли у пруда «Аквариум» и на веранде усадебного дома. Зрители высоко оценили постановку. С тех пор в мелиховских экстерьерах Липецкий театр переиграл практически все пьесы Чехова, а также осуществил ряд инсценировок чеховской прозы. Следуя этому примеру, другие театры стали пробовать играть в естественных декорациях мелиховской усадьбы.

В следующем году фестиваль пройдет в 25-й раз. Из ежегодного весеннего театрального праздника, проводившегося с 1982 года в Мелихове по инициативе директора музея Юрия Константиновича Авдеева и руководителя Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого Владимира Михайловича Пахомова, а затем благодаря усилиям следующего директора музея Юрия Александровича Бычкова, гастроли Липецкого театра с его чеховскими премьерами переросли в фестиваль российских и зарубежных спектаклей по произведениям А. П. Чехова или о нем самом. Фестиваль превратился в международный и стал желанной площадкой для многих театральных коллективов, как прославленных, так и молодых.

Мелиховский театр «Чеховская студия» ежегодно принимает участие в фестивале «Липецкие театральные встречи», который проводится с 1985 года. В этом году «Чеховская студия» представит на липецкой сцене свой новый спектакль «Вишневый сад» режиссера Мотои Миура.

Прием заявок на участие в фестивале «Мелиховская весна» 2025 года открыт до 17 ноября. Подать заявку можно по электронной почте mel-vesna@mail.ru. Подробная информация на сайте музея.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.