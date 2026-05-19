В Подмосковье проведут летнюю школу для одаренных детей

Летняя творческая школа для одаренных детей пройдет с 1 по 14 июня в Пушкине на базе Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева. В ней примут участие 30 юных музыкантов из разных округов региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Подготовка к проведению школы уже началась. По итогам отбора участниками стали 30 талантливых детей: шесть пианистов, одна виолончелистка, четыре скрипача, три флейтистки, четыре саксофониста, два ударника, два домриста, два баяниста, два исполнителя на гуслях, а также по одному музыканту на баритоне и тубе.

Юные артисты представляют Долгопрудный, Наро-Фоминский, Люберцы, Сергиев Посад, Шатуру, Солнечногорск, Орехово-Зуево, Пушкинский, Мытищи, Одинцово, Лосино-Петровский, Воскресенск, Щелково, Зарайск, Ленинский, Раменский, Богородский и Электросталь.

В программе предусмотрены индивидуальные и групповые занятия с преподавателями колледжей и вузов Москвы и Московской области, мастер-классы и творческие лаборатории. Также для участников организуют экскурсии, спортивно-оздоровительные мероприятия и встречу с композитором Максимом Дунаевским.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.