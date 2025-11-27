В Подмосковье прошла конференция по развитию инклюзивной туристической среды

Мероприятие, организованное министерством культуры и туризма Московской области, собрало на одной площадке ключевых экспертов, представителей органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора для выработки комплексных решений по развитию доступного туризма в регионе.

Конференция стала важной вехой в работе по созданию комфортных условий для путешествий людей с ограниченными возможностями, объединив более 15 спикеров и представителей туриндустрии.

В ходе первой сессии представители министерства культуры и туризма, Министерства промышленности, инвестиций и инноваций, а также Министерства благоустройства Московской области рассказали о действующих мерах поддержки, реализации доступной среды в учреждениях культуры, на общественных территориях, гостиницах и объектах туристического притяжения.

Заместитель министра культуры и туризма МО Мария Юрьевна Баюх в своем приветственном слове подчеркнула значимость совместных усилий для достижения целей инклюзии.

Вторая сессия мероприятия была посвящена реальному опыту бизнеса. Компании «Космос Отель Групп» и «Авиасейлс» поделились кейсами по адаптации гостиниц и развитию сервисов для самостоятельных путешественников с инвалидностью. Эксперты из фонда «Люди-маяки» и АНО «Центр инклюзивной культуры» наглядно показали, как универсальный дизайн и инклюзивный подход становятся конкурентным преимуществом для туристического бизнеса.

В рамках третьей заключительной сессии с докладами выступили представители сообщества людей с инвалидностью. Были затронуты актуальные темы: автотуризм для маломобильных граждан, этика общения с клиентами с инвалидностью, специфика путешествий для незрячих людей и собак-проводников, а также роль инклюзивного спорта в развитии туристической мобильности.

По итогам конференции участники пришли к выводам о том, что развитие инклюзивного туризма в Подмосковье — это комплексная работа, включающая:

Нормативное регулирование и адресную поддержку со стороны региональных властей;

Внедрение лучших практик и стандартов со стороны представителей туристического бизнеса;

Непрерывный диалог с людьми с инвалидностью для создания по-настоящему удобных и востребованных сервисов.

Проведенная конференция заложила прочный фундамент для дальнейшей системной работы по формированию в Подмосковье современной, гостеприимной и по-настоящему безграничной туристической среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.