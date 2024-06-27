В Подмосковье прошла акция «Парк Арт»

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха провели акцию «Парк Арт». Участниками мероприятия стали воспитанники изостудии «Вдохновение» центра детского творчества под руководством Бориса Елунина. В рамках акции они создавали картины на поврежденных участках деревьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята изобразили героев советских мультфильмов на стволах и ветвях деревьев.

Акция не только позволила детям проявить свои творческие способности, но и стала полезным мероприятием по охране окружающей среды. Каждая картина — своеобразное напоминание о том, что природа нуждается в защите и уходе.

Мероприятие призвано привлечь внимание к важности бережного отношения к природе и сохранению ее красоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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