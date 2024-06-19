В Подмосковье прошел завершился просмотр любительских коллективов региона

В Подмосковье завершился просмотр любительских коллективов региона, претендующих на присвоение (подтверждение) звания «народный» и «образцовый» по творческим направлениям: вокал, инструментальное творчество, театр, хореография, цирк, изобразительное и прикладное творчество, кино или фото. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В смотре приняли участие 444 любительских коллектива Подмосковья. По итогам просмотров 313 коллективам присвоено (подтверждено) звание «народный» и «образцовый». Из них 145 коллективов получили (подтвердили) звание «народный», а 168 — звание «образцовый».

Исполнительский уровень любительских коллективов оценивали высокопрофессиональные эксперты: заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный балетмейстер Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» Н. Н. Андросов; заслуженная артистка РФ, экс-солистка современной труппы театра «Балет Москва», хореограф проектов «Большой балет» и «Большие и маленькие» на телеканале «Россия-Культура», доцент кафедры хореографии РАТИ/ГИТИС М. А. Акелькина; кандидат педагогических наук, профессор кафедры народной художественной культуры и декоративно-прикладного искусства Московского государственного института культуры Л. В. Косогорова; народная артистка РФ, кавалер ордена «Дружбы», обладатель золотой медали Евросоюза за достижения в области культуры хорового пения, хормейстер, экс-главный хормейстер Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Е. И. Горячева и другие.

Эксперты назвали 27 сильнейших любительских коллективов Московской области, исполнительский уровень которых не уступает профессионалам. Среди них: образцовый коллектив «Ансамбль «Знаменские барабанщики» г. о. Красногорск; образцовый коллектив «Молодежный музыкальный театр «Лик» г. о. Коломна; образцовый коллектив «Цирковая студия «Пилигри» Павлово-Посадского г. о.; народный коллектив «Академический хор «Подлипки» им. Б. А. Толочкова» г. о. Королев; заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, народный ансамбль танца «Боярышня» г. о. Истра и многие другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.