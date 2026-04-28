В Подмосковье прошел этап фестиваля «Поют дети России»

Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» прошел 25 апреля в центре дополнительного образования «Фиеста» в Дмитровском округе. В нем приняли участие 15 коллективов из 11 муниципалитетов Подмосковья. Победители представят регион на следующем этапе конкурса, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На сцене выступили более 350 учащихся из 15 школ региона. Конкурс прошел в двух номинациях — академические и народные школьные хоры. В репертуар вошли произведения русской классики, народные песни и сочинения современных отечественных композиторов.

Выступления оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли деятели хорового искусства, хормейстеры и преподаватели ведущих музыкальных вузов. Эксперты учитывали чистоту интонирования, ансамблевое единство, художественную выразительность и соответствие репертуара возрасту исполнителей.

Победители регионального этапа представят Московскую область на окружном туре, а затем — в финале Всероссийского фестиваля.

«Хоровое пение исторически является мощным инструментом единения и воспитания подрастающего поколения. Такие фестивали помогают детям приобщиться к русской классике, народной песне и современной отечественной музыке, формируя любовь к Родине и уважение к культурному наследию», — отметили организаторы регионального этапа.

Фестиваль проводит Всероссийское хоровое общество при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, движения «Движение первых», правительства Астраханской области и Российской академии образования. В Подмосковье мероприятие организовано при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.