В Подмосковье прошел День китайской культуры

28 марта во всех школах Подмосковья состоялись мероприятия, посвященные Дню китайской культуры. Одной из площадок проведения стала Гимназия № 9 в городе Королев, которую посетила делегация из Китая в рамках международного сотрудничества «Московская область: Языки за мир и дружбу». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В состав делегации из Китая вошли первый секретарь отдела по делам образования Посольства Китая в России Госпожа Чжао Дань, третий секретарь отдела по делам образования Посольства Китая в России Госпожа Ли Цзинцзин и исполнительный директор Международной технологической школы «AChinese» Мисс Чжоу Миньюэ. С приветственным словом к участникам обратился глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

В рамках мероприятия участники посетили экскурсию «Школьный музей образования в России», которую провел ученик 10 класса и представитель органа ученического самоуправления «Лидеры Гимназии» Георгий Бахманов. Участникам также представили инженерные проекты обучающихся школ города в рамках подготовки к ежегодному конкурсу «Кванториада».

Важным моментом встречи стало проведение круглого стола по вопросам организации и проведения Международной космической олимпиады.

Для обучающихся и родителей прошли мастер-классы по изготовлению витражей в китайском стиле и росписи матрешек, утренняя гимнастика Ушу и игра «Спортивный маджонг». Кроме того, состоялись образовательные мероприятия, в том числе телемост Китай-Москва, урок для обучающихся городского округа Королев, а также «Культура Китая» и урок китайского языка, проведенный посредством телемоста с Шанхайским политехническим университетом для обучающихся лингвистических классов.

В пресс-службе ведомства отметили, что мероприятия организованы в рамках проекта «Образование без границ» и направлены на развитие культурного и образовательного сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

