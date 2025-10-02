В Подмосковье пройдут гастроли Государственного музыкального театра нацкультур

сегодня в 12:56

В этом году театральный сезон музыкального театра «Забайкальские узоры» из Читы начинается гастрольным туром по городам Подмосковья с двумя музыкальными спектаклями: мюзиклом «Дубровский» и музыкально-патриотическим спектаклем «Спасибо, ребята». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гастрольный тур пройдет с 15 по 26 октября по городам Подмосковья: Балашиха, Королев, Реутов, Люберцы, Фрязино, Раменское и Электросталь.

Зрители увидят мюзикл в новом прочтении классического романа А. С. Пушкина «Дубровский» в постановке Кима Брейтбурга и сочетанием музыкальных стилей: неоклассики, рока и поп-музыки.

Вечерний показ — музыкально-хореографический спектакль «Спасибо, ребята». Постановка рассказывает о военном времени и подвигах воинской доблести наших молодых современников. В программе музыкального спектакля современные композиции из репертуара Виктора Цоя, группы «Город 312», Игоря Матвиенко и другие.

Продажа билетов уже стартовала. Подробная информация о расписании показов спектаклей и билеты на сайте. 12+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.