В Подмосковье пройдет VIII Международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова

С 24 по 28 апреля в Павловском Посаде состоится ежегодный Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений…». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова проводится в Павловском Посаде, на малой родине знаменитого артиста, уже в восьмой раз.

«Фестиваль поддерживает, в первую очередь, молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра, мировоззрение которых созвучно человеческим ценностям Вячеслава Тихонова, позитивному отношению к жизни, которое было у него. Все конкурсные работы будут рассматриваться сквозь призму его взглядов на искусство», — отметила президент фестиваля, член Союза кинематографистов, продюсер, актриса Анна Тихонова.

Начнется фестиваль 24 апреля в 18:00 в Павловском Посаде у памятника Вячеславу Тихонову. Основная церемония открытия пройдет в зале дома культуры «Октябрь». Мероприятия фестиваля ждут гостей в городах Павловский Посад и Электрогорск.

Жюри фестиваля в составе председателя, народного артиста РФ, актера и режиссера Николая Бурляева, народного артиста РФ, кинооператора Игоря Клебанова, заслуженной артистки РФ Марии Шукшиной, заслуженного работника культуры, директора Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, индийского продюсера и режиссера Сарфораза Алама Софу (онлайн) будет оценивать отечественные художественные и документальные фильмы и сериалы.

В этом году, кроме основных номинаций, будут вручены специальные призы «Кумир поколения» и «Гордость и слава России».

Кроме конкурсных и внеконкурсных показов фильмов, в фестивале участвуют две программы документальных кинолент, одна из которых представлена Российским историческим обществом. Их покажут в доме-музее В. В. Тихонова в Павловском Посаде. Также гостей ждет ретроспективный показ художественных фильмов, приуроченный к Году семьи. Он пройдет в доме культуры города Электрогорск. В рамках фестиваля состоится III конкурс актерской песни, жюри которого возглавит певица Ирина Шведова. Студенческий театр ГИТИС предложит вниманию зрителей спектакль «Кастинг». Маленьких гостей ждет ставший уже традиционным мастер-класс Николая Шишкина по мультипликации.

Мероприятия фестиваля имеют возрастные ограничения 6+, 12+, 16+, 18+. Вход свободный. Подробная информация размещена на сайте фестиваля. Даты проведения: 24–28 апреля 2024 года.

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