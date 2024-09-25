В Подмосковье пройдет V открытый фестиваль народного творчества «Зарайчаночка»

6 октября в Центральном парке культуры и отдыха Центра досуга «Победа» г. о. Зарайск пройдет знаменательное событие — V открытый фестиваль народного творчества и фольклора «Зарайчаночка» имени Заслуженного работника культуры Российской Федерации Р. Ф. Васильевой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Целью этого фестиваля является восстановление, сохранение и популяризация духовно-нравственных ценностей традиционной народной культуры на территории г. о. Зарайск.

В этот день посетителей парка ожидают множество увлекательных активностей: праздничный парад-шествие, выставка кукол ручной работы, тематическая фотозона, мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол, а также основная часть фестиваля, где выступят творческие коллективы и солисты из Зарайска и других округов Подмосковья.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно направить заявку на электронную почту: pobedafest@mail.ru.

Подробная информация и условия участия доступны в приложении к положению о проведении фестиваля.

Вход на мероприятие свободный (0+).

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