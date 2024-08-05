В Подмосковье пройдет Международный фестиваль современной этнической культуры

«RUS_СВЕТ в Подмосковье» является новым проектом АНО «Центр креативных индустрий „Новый Город“» и Федерального агентства Россотрудничество. Фестиваль направлен на возрождение и продолжение этнических традиций народов России, стран БРИКС, СНГ. В рамках проекта национальные традиции гармонично переплетаются с современным творчеством. Главной целью является создание международного ежегодного события-бренда на территории стран БРИКС.

Череда событий, посвященных фестивальным дням, начнется 6 августа. В «Музее- заповеднике „Архангельское“ состоится торжественное открытие блока „Творческий“ Россотрудничества с участием делегатов программы „Новое поколение“.

«Одна из безусловных ценностей площадки БРИКС — культурное разнообразие. Однако есть в нем и те элементы, которые объединяют наши народы, позволяют синтезировать особый культурный код, понятный большинству населения планеты, отвечающий традициям и не замедляющий движения вперед. Надеюсь, что в рамках фестиваля, на котором будут и участники нашей программы „Новое поколение“, удастся создать межстрановые проекты, раскрывающие этот культурный код БРИКС для широкой аудитории», — поделился заместитель руководителя федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов.

Основные фестивальные дни в 2024 году пройдут 9 и 10 августа в Подмосковном Красногорске при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Московской области, Министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации городского округа Красногорск. Участниками фестиваля станут музыканты и художники из 23 регионов России. В числе зарубежных участников Красногорск посетят представители из Замбии, Индии, Китая, Ливана, участники из стран СНГ — республик Абхазия и Беларусь, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

«Этой весной мы принимали у себя в гостях иностранные делегации из почти 30 стран со всех уголков планеты в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, знакомили их с достопримечательностями региона, нашими народно-художественными промыслами. И вот Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ. Приглашаю всех на фестиваль!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Найти себе занятие по душе сможет каждый житель и гость подмосковного Красногорска. Для детей и их родителей запланирован открытый кинопоказ х/ф «Чебурашка» при поддержке социально-культурного проекта «Территория КИТ» и компании «Централ Партнершип», спектакли детских театров областного фестиваля «За гранью софитов» и уличных театров из разных регионов страны, серия мастер- классов и игр от Всероссийского проекта «Я в Деле», Центра Тульской городской игрушки, Hobby Games, Geek Puzzle, участие в турнирах по русским шахматам от Федерации таврелей России, а еще создание открыток из переработанной бумаги, лоскутное шитье, роспись пряников, плетение фенечек и много других интересных занятий. Пока дети развлекаются, их родители смогут отдохнуть от насыщенной программы фестиваля в специальных релакс-зоне компании Yamaguchi и лайф- пространстве СТУДИО от HiFi-стриминг ЗВУК, а уж тем, кому совсем захочется расслабиться, то можно будет поваляться на настоящем сеновале и встретить «РАССВЕТ НА СЕНОВАЛЕ» с театром «Новый Город».

Всем, кто интересуется народными и художественными промыслами, авторской одеждой, украшениями, гастрономическими брендами разных регионов России и других стран отлично подойдет площадка креативной ярмарки. Здесь вы сможете попробовать медовые пряники, принять участие в активностях от Ассамблеи народов России, научиться плести ковер межнациональной дружбы на ткацком стане с мастером из Липецка Вячеславом Червяковым, приобрести дизайнерскую одежду от Виктории Плужник, RUSHKA brand и многих других российских производств, которые войдут в число экспонатов для уникального модного показа в рамках официального открытия проекта.

Второй день фестиваля, 10 августа, совпадает с празднованием Дня физкультурника в России. По этому случаю будет организована большая спортивная программа с участием Федеральной сети фитнес-клубов DDX, Исторического клуба «Гильдия Клинков», Красногорской городской Федерации САМБО, спортивным клубом «Рубин» из Нахабино, Федерацией спортивно-тактических игр и спортивным комплексом OLYMPION. На организованных спортивных пространствах будут подведены итоги работы клубов, организованы средневековые игры, стрельба из лука, фехтование.

Точкой притяжения фестиваля станет создание арт-объекта Солнца, как символа жизни и процветания. 20 художников из 5 стран создадут интерактивный Арт-объект «УВИДЕТЬ РАССВЕТ», который станет символом фестиваля и продолжит экспонироваться на территории проведения фестиваля «RUS_СВЕТ в Подмосковье».

«Фестиваль современной этнической культуры — это встреча с историей в невероятной гармонии мировых традиций и новейших творческих решений. Символ нашего проекта — восход солнца, приносящий надежду, оптимизм, новые идеи и возможности, как для личного роста, так и общего развития. Вместе с нашей командой убежден, что фестиваль современной этнической культуры „RUS_СВЕТ в Подмосковье“ позволит многим творческим людям реализовать себя и показать, насколько важно помнить свою идентичность, уникальность, сохранять и приумножать национальные традиции», — рассказал руководитель проектов АНО «Центр креативных индустрий „Новый город“» Михаил Иванов.

Двухдневная программа объединит более 40 партнерских площадок, наполненных квизами, обрядовыми играми народов России и иммерсивными спектаклями, мастер- классами, спортивными турнирами, музыкальными площадками и модными показами. Основные мероприятия развернутся на главной сцене, установленной на живописной набережной, где состоится Международный телевизионный конкурс этнической музыки и пройдут концертные программы с участием артистов VK Records, телеканала Russian Music Box, радиостанции «Калина Красная», HiFi- стриминг ЗВУК и Стендап Лиги Молодежи Москвы.

Завершится фестиваль гала-концертом под открытым небом с участием финалистов конкурса этнической песни «RUS_ФОЛК» и известных артистов, где определятся два главных победителя. Призовой фонд — сертификат на создание, продвижение песни и сертификат на участие в Международном проекте «Слово о русском сердце». Индия, 2024.

Развитие проекта предполагает стать знаковым музыкальным событием на медиарынке и послужить мотивацией для создания своего Международного чарта и музыкальной премии стран БРИКС.

Информационными партнерами проекта выступают Министерство информации и молодежной политики Московской области, телеканал Russian Music Box, радиовещательный холдинг «Европейская медиагруппа», радиостанция «Калина красная», INDOOR TV, Национальная спутниковая компания ТРИКОЛОР, HiFi- стриминг ЗВУК.

Все площадки фестиваля открыты для всех желающих 9 августа с 14:00 до 22:00 и 10 августа с 11:00 до 22:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.