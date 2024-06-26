В Подмосковье пройдет фестиваль «Танцуй от души!» 27 июня

Областной фестиваль «Танцуй от души!» пройдет в Люберцах в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Танцевальный фестиваль пройдет среди участников проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева „Активное долголетие“. Более 300 человек из разных городских округов Московской области приедут в Люберцы, чтобы показать свои хореографические номера», — рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава муниципалитета добавил, что программа фестиваля подразумевает показательные выступления в жанре народный, эстрадный, бальный танец.

Также для участников будут организованы мастер-классы по рисованию, бисероплетению, восточному танцу, йоге, изготовлению свечей и кукол, выставка художественных работ участников проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.