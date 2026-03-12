В Подмосковье пройдет фестиваль Мелиховская весна с 22 по 31 мая

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет с 22 по 31 мая в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в муниципальном округе Чехов. В программе — более 20 спектаклей из России, Казахстана и Абхазии, а также творческие встречи с известными артистами, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проводится в 26-й раз и является старейшим в России театральным смотром, представляющим постановки по произведениям Антона Чехова или о нем. В 2026 году в афишу вошли спектакли театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Иркутска, Нижнего Тагила и Самары, а также коллективов из Сухума и Алматы. Всего запланировано около 30 мероприятий, включая творческие встречи с Аленой Бабенко, Иваном Стебуновым, Василием Бочкаревым, Юрием Васильевым, Полиной Кутеповой и Сергеем Никоненко.

С сентября по декабрь 2025 года на участие в фестивале подали 103 заявки из 13 стран. Итоговую программу сформировал экспертный совет. Традиционная специальная программа «Чехов+» в этом году посвящена Михаилу Булгакову — к 135-летию со дня его рождения.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что фестиваль на протяжении более 25 лет дает возможность представить наследие Чехова как крупным академическим театрам, так и студенческим коллективам.

«Фестиваль „Мелиховская весна“ год из года подтверждает, что творчество Антона Павловича Чехова знают и ценят во всем мире», — подчеркнул Кузнецов.

Главной пьесой фестиваля станет «Дядя Ваня», написанная в Мелихове 130 лет назад. 22 мая программу откроет постановка Малого драматического театра — Театра Европы в режиссуре Льва Додина. Спектакли также пройдут на сцене в центре усадьбы, в театральном дворе и на площадках Серпуховского музыкально-драматического и Подольского драматического театров. Подробная программа и билеты доступны на сайте музея-заповедника.

