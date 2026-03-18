В Подмосковье пройдет акция «Открытая премьера» с 18 по 22 марта

Акция «Открытая премьера» пройдет в Московской области с 18 по 22 марта в рамках XXXI Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест». Зрители смогут посмотреть новые мультфильмы и выбрать лучший из них, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Акция является частью фестиваля «Суздальфест» — крупнейшего профессионального смотра отечественной анимации. По итогам показов зрители определят лучший мультфильм, который получит особое признание на главном анимационном событии страны.

Показы пройдут более чем на 300 площадках региона — в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах и детских садах. В программу вошли короткометражные мультфильмы и эпизоды анимационных сериалов российских студий.

20 марта в 10:00 эксклюзивные программы представят в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Вход свободный, 6+. Подробная информация размещена на сайте галереи.

22 марта в 15:00 Культурный центр им. Любови Орловой проведет показ с последующим голосованием за лучший мультфильм. Программа рассчитана на разные возрастные категории — 0+, 6+ и 12+. Подробности опубликованы на сайте центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.