В Подмосковье подвели итоги Всероссийской акции «Вселенная атомных городов»

С 15 по 30 апреля при содействии «Территории культуры Росатома» в онлайн-формате прошла Всероссийская акция «Вселенная атомных городов», посвященная 80-летию отечественной атомной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участниками акции были школьники в возрасте от 6 до 18 лет. Всего было подано 1 600 заявок со всей России. В финал вышли 102 школьника, из которых 18 представляли Московскую область. По словам организаторов, самыми активным участниками оказались ребята из Свердловской, Московской областей и Ставропольского края. 40 заявок поступило от школьников атомных городов, лидером среди которых оказался город Электросталь Московской области. В конкурсе также приняли участие дети из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Участники рисовали плакаты, снимали видеоролики и пробовали свои силы в сочинении литературных произведений.

Экспертная комиссия, в состав которой входили специалисты атомной отрасли, деятели искусства и педагоги в области культуры, оценивала конкурсные работы в 4 номинациях, в каждой из которых было три возрастных категории.

В номинации «Театр Росатом» участники придумывали постановки о профессии атомщиков, опираясь на исторические факты. В категории «Юбилейный плакат «Росатом» ребята создавали работы, посвященные атомной тематике, в свободной художественной технике. В номинации «Прошлое, настоящее и будущее атомных городов» школьники снимали видеоролики, рассказывающие об истории создания АЭС и атомных городов. В номинации «Поэзия и проза атомных городов» дети, чтобы раскрыть сложную тематику, внимательно изучали историю отрасли, беседовали с родственниками-ядерщиками.

Подмосковные финалисты были отмечены в номинациях: «Поэзия и проза атомных городов», «Прошлое, настоящее и будущее атомных городов» и «Юбилейный плакат «Росатом».

Номинация «Поэзия и проза атомных городов».

Возрастная категория 6–10 лет:

Святогор Богданов, «Держава атомных городов»;

Ульяна Успехова, «Мирный атом и романтика Дубны. В гармонии науки и вдохновения».

Возрастная категория 11–14 лет:

Анастасия Булычева, «Чтобы было светло!»;

Артем Безуглов, «Даль атомных городов».

Возрастная категория 15–18 лет:

Сумая Суранова, «Басня об Атоме и Свете»;

Полина Луковская, «Атом основа вселенной»;

Полина Рыбнова, «Две семьи, два подвига: История преданности Родине и труду»;

Василиса Лузина, «Гул будущего».

Номинация «Прошлое, настоящее и будущее атомных городов»

Возрастная категория 11–14 лет:

Светлана Смольянинова, (Медиацентр МБОУ «Липицкая СОШ») «Недетские вопросы. Атомные города».

Возрастная категория 15–18 лет:

Павел Маркин, «Атомный город Электросталь и АО «МСЗ».

Номинация «Юбилейный плакат «Росатом»

Возрастная категория 6–10 лет:

Виктория Анастасиева, «Всемогущий атом!»;

Евангелина Ващенко, «Энергия — наша жизнь».

Возрастная категория 11–14 лет:

Софья Бондарь, «Вселенная атомных городов»;

Елисей Гоголев, «Загадка атома»;

Вадим Березовский, «Вселенная атомов».

Возрастная категория 15–18 лет:

София Кутик, «Свет из глубин»;

Анастасия Готманова, «Росатом — на службу мира и прогресса»;

Виктория Гладун, «Город будущего».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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