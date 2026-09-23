В Подмосковье подвели итоги программы «Лето в Подмосковье» за 2026 год

Министерство культуры и туризма Московской области подвело итоги программы «Лето в Подмосковье» за сезон 2026 года. Более 160 летних событий собрали свыше 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Среди крупных событий сезона — фестивали «Мелиховская весна» с более чем 8 тыс. гостей и Фестиваль театров малых городов России в Сергиевом Посаде, спектакли которого посмотрели свыше 10 тыс. зрителей. Фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину посетили 14 тыс. человек, концерт «Путь Чайковского» в усадьбе Плещеево — 5 тыс., фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме» — 8 тыс. За два дня «Джазовые сезоны» в «Архангельском» собрали 20 тыс. гостей.

На фестиваль «Шкинь-Опера» в Коломенском округе пришли более 26 тыс. человек, на «Рябинушку» в Коломне — около 10 тыс. Литературно-поэтический фестиваль «Проект: «ПОЭТ» посетили более 8 тыс. человек, «Поле фолка» — 3 тыс., «Перезагрузку» в Зарайске — более 21 тыс., проект «Прокофьев 135: эпос и миф» — 1,5 тыс. Выступления команды FMX13 на фестивале летней мотокультуры увидели более 45 тыс. зрителей в 13 городах и округах региона.

Летом в Подмосковье действовали пять крупных выставочных проектов. В музее «Новый Иерусалим» выставку «ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» посетили более 65 тыс. человек, «Саврасов и тишина» — более 106 тыс. Выставка «Импрессионизм с русской душой» в Серпухове собрала свыше 38 тыс. гостей, «Левитан и Чехов. Поэтика пейзажа» в Мелихове — более 17 тыс., «Воспитание вкуса» в Звенигороде — почти 8 тыс.

Девять общеобластных мероприятий в парках собрали около 600 тыс. человек. Самым массовым стало празднование Международного дня защиты детей — около 150 тыс. гостей. Фестиваль «Область танцевальных культур» посетили 26 тыс. зрителей, отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» — около 40 тыс., его гала-концерт в Коломне 12 сентября — 8,8 тыс.

Мероприятия домов культуры за лето посетили около 2 млн человек. Библиотеки приняли 2,9 млн читателей и провели более 25 тыс. мероприятий; книговыдача составила 6,8 млн единиц. В регионе работали 146 муниципальных пляжных территорий. К 1 сентября число туристических поездок по Подмосковью с начала года достигло примерно 4,9 млн. Для участников «Активного долголетия» организовали 186 выездов по более чем 40 туристическим объектам; в них участвовали свыше 8 тыс. человек. Проект «Лето в Подмосковье» запустили в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.