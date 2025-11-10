В Подмосковье подвели итоги конкурса православной живописи среди осужденных

В Московской области подвели итоги конкурса православной живописи «Канон», который проводится среди осужденных всех исправительных учреждений региона, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Подмосковью.

Конкурс проводился в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных под названием «Не числом, а смирением». В этом году со всего региона представили 20 работ. Большая часть художников — самоучки, которые развили свой талант во время отбывания наказания.

Первое место досталось осужденной из ИК-1 (п. Новое Гришино) «Икона Казанской Божией Матери». Второе место получили сразу две работы осужденной из этой же ИК — «Христос в терновом венце» и «Почаевская икона Божией Матери». Третье место отдали работе из ИК-5 (г. Можайск) «Мадонна с младенцем».

Фото - © пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

Конкурсная комиссия состояла из председателя Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии священника Михаила Куземки и сотрудников отделов и служб ГУФСИН. Они оценивали соответствие работ теме конкурса, способ и технику написания. Произведение победителя представят на основном этапе конкурса «Канон» во ФСИН России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» — совместный российско-узбекский проект.

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма», — сказал Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.

