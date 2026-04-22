В Подмосковье почти 4 тыс школьников прошли этап олимпиады в музее

В музее «Новый Иерусалим» завершился второй очный этап Подмосковной олимпиады школьников по направлению «История и музеи». С 7 по 19 апреля в нем участвовали более 3,9 тыс учащихся 7–11 классов из Подмосковья и других регионов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музей «Новый Иерусалим» в четвертый раз стал партнером очного тура интеллектуальных состязаний. В этом учебном году дистанционный этап олимпиады по направлению «История и музеи» прошли 25 тыс школьников, что делает ее самой масштабной среди предметных направлений.

Очный этап был посвящен выставке «Лаки. Большая история в миниатюре». Экспозиция объединила около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи — шкатулки, ларцы, панно, декоративные тарелки, иконы и украшения. Участники искали ответы на задания непосредственно в пространстве выставки, изучая работы мастеров Федоскино, Палеха, Мстеры и Холуя.

«В музее успешно прошел второй очный этап олимпиады. Экспозиция позволила участникам не только увидеть шедевры лаковой миниатюры, но и понять технологию и культурный контекст их создания», — пояснила директор гимназии имени Е. М. Примакова Майя Майсурадзе.

Она поблагодарила сотрудников музея за сотрудничество и подчеркнула значимость интеграции олимпиадных заданий с музейной средой.

«Уже в четвертый раз мы принимаем участников олимпиады. Необычный формат позволяет увидеть, как искусство отражает эпоху и как традиции передаются через поколения», — отметила генеральный директор музея Анна Антипенко.

Организатором олимпиады выступает министерство образования Московской области, оператором — образовательный центр «Взлет» гимназии имени Е. М. Примакова. Впервые олимпиада прошла в августе 2020 года.

