В Подмосковье отроется выставка, приуроченная к 155-летию со дня рождения Ленина

22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» открывается выставка, посвященная основателю Советского государства «Любовь к жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках выставки пройдет цикл лекций, специальные экскурсии, концерт любимой музыки семьи Ульяновых и презентация монографии Б. В. Власова «Прощальная песнь» Советского проекта».

«22 апреля в день рождения Владимира Ильича Ленина музей-заповедник «Горки Ленинские» открывает биографическую выставку «Любовь к жизни», которая познакомит с разными периодами жизни основателя Советского государства. Экспозиция будет базироваться, прежде всего, на уникальной коллекции музея-заповедника «Горки Ленинские», а также на предметах из фондов музея-заповедника «Шушенское», Государственного центрального музея современной истории России, Центрального военно-морского музея им. Петра Великого, Историко-культурного музейного комплекса в Разливе. На выставке будут представлены предметы, которые ранее нельзя было увидеть. Примерный состав — 120 экспонатов, охватывающих период практически от юности до трагической даты», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Выставка даст возможность рассмотреть личность В. И. Ленина с разных сторон, понять его роль в становлении Советского государства и влиянии его идей на дальнейшую историю страны.

Концепция выставки демонстрирует нетривиальный подход к биографии Владимира Ильича. Зал разделен на шесть смысловых секций, каждая из которых посвящена определенному периоду жизни вождя мирового пролетариата. Секции объединили особыми средствами художественной выразительности, воспроизводящим линии электропередач и символизирующими зеркальную связь между различными этапами жизни Ленина.

В экспозиции рядом будут размещены, казалось бы, совершенно противоположные экспонаты: гильза с крейсера «Аврора», живопись из Шушенского с романтичными образами В. И. Ленина и Н. К. Крупской, где пара с цветами в руках в летнем поле ловит лучи заходящего солнца, «Родословное дерево современного социализма», ключ от зала заседаний Таврического дворца, где Ленин выступал с Апрельскими тезисами, скульптура вождя, утешающего плачущего мальчика, живопись художника В. Б. Корецкого, подлинная Ленинская скамейка, на которой сделаны самые известные фотографии, и многое другое.

Авторы проекта проводят неожиданные параллели, соединяя противоположные по смыслу темы: юность и смерть, ссылку и эмиграцию и отдых в Горках, революцию и гражданскую войну, демонстрируя причинно-следственные связи истории России. Главным элементом экспозиции станет стол-витрина Владимира Ленина, символизирующий все аспекты его жизни и борьбы.

В рамках празднования 155-летия В. И. Ленина только в апреле гостей музея-заповедника ждет кураторская экскурсия, концерт «Эпоха в нотах», специальные музейные программы «Музыкальная гостиная семьи Ульяновых» и «Всегда предпочитал Горки», а также лекция кандидата философских наук, главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Екатерины Звоновой. Программа мероприятий, приуроченных к выставочному проекту, продолжится до августа.

В день рождения В. И. Ленина 22 апреля вход на территорию музея-заповедника будет свободным для всех посетителей.

Выставка будет работать до 31 августа в научно-культурном центре «Музей В. И. Ленина». 12+

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